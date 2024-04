Autotrasportatore rapinato e sequestrato per ore ad Aprilia - TIR ritrovato dopo ore nel casertano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Cancello ed Arnone/Mondragone. Unè stato aggredito da tre uomini con il volto travisato mentre si trovava sul proprio automezzo nel comune di, immobilizzato,dalle ore 12 di ieri fino alle 18 circa, quando è stato rilasciato nei pressi del ponte del Garigliano.aver chiamato i carabinieri, in serata una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Formia ha raggiunto il comune di Minturno per prestare soccorso all’uomo, disorientato e sotto shock. Poco, intorno alle 20, la motrice dell’autoarticolato è stata ritrovata in provincia di Caserta, nel comune di Cancello ed Arnone, dai carabinieri della locale Stazione. Pocomezzanotte, invece, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia ...