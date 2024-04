Autonomia -Bombardieri | Svimez certifica Italia a più velocità

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Napoli, 24 apr. (askanews) – “Laquello che noi sosteniamo da tempo e cioè che c’è un’che gira purtroppo a più”. Così Pierpaolo, segretario generale Uil, a Napoli per la campagna ‘Zero morti sul lavoro’, commenta l’allarme lanciato dallasull’differenziata. “La sensazione che abbiamo è che la politica sia distante dalle persone reali, sia distante dalla vita quotidiana che noi facciamo tutti i giorni. Se noi andiamo in un pronto soccorso, stiamo una giornata, perché non c’è più la sanità del territorio, non c’è più la prevenzione. Sono 4 milioni e mezzo di persone che non spendono risorse, non si curano perché non possono spendere soldi. L’differenziata allargherà queste ...

Il Tesoro colloca Bot per 6 miliardi di euro - (ANSA) - ROMA, 24 APR - Il Tesoro ha collocato oggi Bot per complessivi 6 miliardi di euro. In particolare è stata emessa la terza tranche del titolo con scadenza 12 luglio 2024 per 1,5 miliardi di ...notizie.tiscali

Turismo, Bombardieri: "Non si trovano lavoratori perché non li pagano" - (LaPresse) Nel settore del turismo "quando dicono che non si trovano i lavoratori non è vero. Non li trovano perché non li pagano". Così ...stream24.ilsole24ore

Investimenti di Msc per 100 milioni sul sito di Wartsila - (ANSA) - TRIESTE, 24 APR - Un investimento di circa 100 milioni per la reindustrializzazione dello stabilimento Wartsila di Trieste: lo prevede ...notizie.tiscali