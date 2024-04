Automotive | mercato auto Italia calo vendite

(Di mercoledì 24 aprile 2024)e Europa in: Analisi della Situazione diEuropeo: Regista undelleIn questo aggiornamento vi riportiamo le ultime notizie sulmobilisticono ed europeo. Vi informiamo che ilmobilistico europeo ha registrato ungenerale adurante il mese di marzo 2024. Anche L'articolo proviene da Tenacemente.

(Adnkronos) – Il Mercato auto in Europa sta attraversando un periodo di profondo cambiamento e a risentirne, dopo uno slancio notevole nei primi due mesi dell’anno, sono le immatricolazioni . Se da Bruxelles arrivano segnali incoraggianti sul caro e vecchio motore endotermico, il Mercato auto nel ... (webmagazine24)

Flop auto elettriche – Non le vuole nessuno e l'Europa torna al termico: "E' il prezzo da pagare per le decisioni forzate" - Secondo le ultime analisi di settore, l'Europa, che ha puntato fortemente sulle auto elettriche, sembra ora invertire rotta. E così, a fronte dell'obiettivo di pass ...torinonews24

Salone dell'auto di Pechino 2024, le novità principali - Tante le primizie che vengono svelate alla rassegna aperta al pubblico dal 29 aprile al 4 maggio. Presenti marchi europei come Mercedes, Volkswagen, Lamborghini e Mini e cinesi come Byd e Omoda. Ci so ...gazzetta