Auto investita da un treno al passaggio a livello - morta una donna

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri. Per la, al volante della vettura, non c’è stato nulla da fare. Illesi i passeggeri e il macchinista delda unal– Ilcorrieredellacittà.com I vigili del fuoco hanno lavorato fino a questa mattina per rimettere in sicurezza la zona. Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.da unalDrammatico incidente nella tarda serata di ieri, martedì 23 aprile, aldi Cologne, Brescia. Unamentre si trovava a ...