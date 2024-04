Aumentano le minacce cyber in Italia - un evento ogni 6 ore nel 2023

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) AGI - In un contesto caratterizzato da un "considerevole incremento della minaccia", nello Csirt (Computer security response team) dell'Agenzia per lasicurezza nazionale ha trattato 1.411 eventi, quasi 4 al giorno, uno6 ore ma soprattutto il 29% in piu' rispetto ai 1.094 dell'anno precedente; 303 quelli classificati come "incidenti con impatto confermato", il 140,5% in piu', e 3.302 i soggetti target, il 187,1% in piu'. E' uno scenario allarmante quello disegnato nella Relazione annuale al Parlamento dall'Acn. Dal dossier - 121 pagine e sette sezioni ricche di numeri e analisi - emerge un sensibile aumento delle segnalazioni indirizzate all'Agenzia (349 a fronte delle 81 dell'anno precedente, +330,9%) mentre sono cresciute anche le richieste di informazioni (+10,8%). ...