Attivata - in collaborazione con il Moig - una forma di supporto per aiutare concretamente mamme e papà fragili

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Non può essere, chiaramente, la soluzione alla denatalità nel nostro Paese. Un problema che, secondo gli ultimi dati Istat, è sempre più grave, con 379mila nuovi nati nel 2023, un tasso di natalità pari al 6,4 per mille, e una diminuzione delle nascite del 3,6% rispetto al 2022 e del -34,2% dal 2008. Se delle soluzioni esistono, possono essere solo sistemiche: dalla riduzione del gender gap nel mondo del lavoro al potenziamento del welfare sul territorio, dai contratti lavorativi flessibili per la gestione della vita professionale e familiare alla parità di genere nei congedi, ad un cambio di mentalità rispetto alla genitorialità. Pure non si può che applaudire le iniziative che provano a mettere una toppa alle difficoltà oggettive dell’essere genitori, in particolare quelle che madri e padri avvertono nei primi mesi e anni di vita dei figli. Ricordiamo l’ipotesi di istituire la figura ...