Attira straniera in città per poi farla prostituire Sfruttatore smascherato

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Denunciato a Varese un uomo con l’accusa di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini condotte dai Nuclei Ispettivo e Operativo antidegrado della Polizia locale varesina sono partite dalla segnalazione di un amministratore di condominio riguardante un appartamento della, dove gli agenti hanno identificato e ascoltato una donna di nazionalità cinese, irregolare sul territorio italiano. La donna ha dichiarato di essere stata indotta dall’uomo a trasferirsi a Varese per prostituirsi. Per l’indagato è scattata la denuncia con l’accusa della violazione della Legge Merlin. La donna è stata segnalata alla Questura di Varese per le procedure del caso.

