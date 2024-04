Atp Madrid - un torneo diverso dagli altri | perché l’allenamento di Jannik Sinner può trasformarsi in un’occasione d’oro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Sarà undi totale preparazione per Roma e Parigi, lavoreremo molto in palestra. Mi andrebbe bene vincere un paio di turni, ma non avrò l’ambizione per andare a vincere quel”. Queste sono state le parole pronunciate daa Montecarlo riguardo al Masters 1000 di, al via dal 24 aprile al 5 maggio. Una presa di posizione decisa, chiara, comprensibile. La prima parte di stagione ha portato grandi, storiche soddisfazioni, ma anche un dispendio importante di energie fisiche e nervose. Ricaricare quindi le batterie in vista dei due veri obiettivi dell’azzurro sulla terra rossa (senza però staccare dalla competizione) è qualcosa di logico. Togliersi un po’ di pressione di dosso per lavorare in assenza di eccessive aspettative, consapevole che una sconfitta può essere digerita ...