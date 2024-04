Atp Madrid - Darderi compie l' impresa | Monfils ko Prima vittoria in Master 1000 per l' italiano

Luciano Darderi ha sconfitto il francese Gael Monfils in maniera nitida e autoritaria, qualificandosi al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano si è imposto con lo schiacciante punteggio di 6-4, 6-2 sulla terra rossa della capitale spagnola e si è così guadagnato il diritto ... (oasport)

Prossimo avversario dell'italo-argentino lo statunitense Taylor Fritz MADRID (SPAGNA) - Un ottimo Luciano Darderi ha superato con grande slancio Gael Monfils , accedendo al secondo turno del Mutua Madrid Open (montepremi 9,249,713 euro), secondo Masters 1000 sulla terra battuta in corso alla Caja ... (ilgiornaleditalia)

Ottimo esordio per Luciano Darderi. Nel terzo incontro alla Caja Magica di Madrid (Spagna), l’italo-argentino ha nettamente sconfitto il francese Gael Monfils (n.40 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match senza storia, in cui Darderi è stato consistente al ... (oasport)