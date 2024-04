ATP Madrid 2024 oggi 24 aprile | ordine di gioco - orari delle partit - -v, streaming

(Di mercoledì 24 aprile 2024), mercoledì 24, prenderà il via nella sua forma “combined“ il torneo di. Per il massimo circuito maschile si tratta del secondo Masters1000 sulla terra rossa dopo quello di Montecarlo, mentre per il circuito WTA è il primo 1000 sul mattone tritato. Si prospetta una giornata piuttosto movimentata e in cui l’Italia vorrà ben figurare. Saranno cinque i rappresentanti del Bel Paese ad affrontare gli incontri di primo turno. Sul campo del Manolo Santana Stadium, l’italo-argentino Luciano Darderi sfiderà nel terzo match in programma l’esperto francese Gael Monfils e sarà interessante verificare come il potente tennista di origini sudamericane saprà adattarsi ai cambi di ritmo del transalpino. Sempre sul red carpet del Centrale, Sara Errani se la vedrà contro la danese Caroline Wozniacki (wild card) in quella che è a tutti ...

