Atletica leggera Quattro podi regionali per le staffette

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si sono disputati a Parma i campionatidelleragazzi e cadetti. Reggiani sulo, ma senza titoli: è seconda la 4x100 dell’Reggio in 46’’35 e sono terze la 3x1000 cadetti della Self in 9’04’’22, la 4x1000 ragazze della Corradini in 56’’40 e la 3x800 ragazze della Corradini in 7’57’’83. A livello di società la Corradini è seconda dietro la sola Fratellanza Modena. A Piacenza si è corso anche con vento favorevole di 6,3 metri al secondo, quando la regola per l’omologazione è al massimo di 2 m/s. Marcello Aprea della Self ha vinto i 200 con vento contrario in 22’’45, mentre Asia Bezzi dell’Castelnovo Monti ha vinto il giavellotto allieve con m 32,96. Successo a Felino di Isabella Morlini (foto) nel Trail del Salame (10 km, d+ 250m) nel tempo di 47’39’’. Nella ...