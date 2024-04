Atletica - Jacobs ancora criptico su X | Probabilmente l’esordio sarà alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Continuano i post criptici su X da parte di Marcell. Due giorni fa un “Siamo ad aprile e non hogareggiato.. sicuramente la stagione è già finita! Mi dispiace”, aveva scritto con un velo di sarcasmo su X in riferimentotante notizie circolate riguardante il suo esordio in questo 2024 in cui dovrà difendere il titolo olimpico dei 100 metri. La scorsa notte, un altro post: “”, seguita da una faccina triste. Il velocista azzurro si affidaall’ironia, presumibilmente, ma i tifosi attendono e sperano di vederlo in pista nelle prossime settimane....