Atalanta-Fiorentina - Speciale per la Liberazione o Scusate se esisto!? La tv del 24 aprile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 24alle 21 su Canale5 e DAZN si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. La7 alle 21.15 trasmetterà “Mussolini – Il capobanda –25”. Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e l’uomo di teatro Moni Ovadia portano in scena i crimini e i tradimenti di Benito Mussolini con musiche e canzoni dell’epoca interpretate da Gino Paoli. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “se!”. Dopo una serie di successi professionali all’estero, Serena, architetto dal talento straordinario, decide di ritornare a lavorare in Italia. Mossa dall’amore per il suo paese, si ritrova però ad affrontare più di una difficoltà fino al giorno in cui ...