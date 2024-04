Atalanta-Fiorentina semifinale Coppa Italia - 24-04-2024 ore 21 | 00 | formazion - quo -e, pronostici

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gol strepitoso di Mandragora e l’andata dellatraè andata ai viola in una serata nella qualeno ha disinnescato Gasperini confermando che la sua squadra è particolarmente difficile da addomesticare in un doppio confronto. La questione rimane aperta al Gewiss Stadium con i bergamaschi che al Franchi hanno ringraziato le InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italia no , ha convocato 26 giocatori per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera a Bergamo. All’andata al Franchi finì 1-0 con gol di Mandragora con una bordata da fuori area. Recuperati tutti e quattro gli assenti dal match contro la ... (sportface)

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Atalanta-Fiorentina , ritorno della semifinale di Coppa Italia 2023 / 2024 . Al Gewiss Stadium si riparte dall’1-0 per i viola ottenuto all’andata, e così la Dea tra le mura amiche è chiamata alla rimonta se vorrà approdare in finale, mentre i toscani si ... (sportface)

Atalanta-Fiorentina è l'atto finale della semifinale di Coppa Italia dopo l'andata finita 1-0 per i viola. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo alle 21:00. Gasperini punta l'all-in su Scamacca, Italia no si gioca la carta Belotti.Continua a leggere (fanpage)

CONFERENCE, Via libera per la trasferta a Brugge - Una bella notizia notizia per i tifosi viola. Nonostante ci fosse qualche timore che alla tifoseria della Fiorentina venisse impedita la trasferta a Brugge, dopo il lancio di fumogeni in campo a Plzen ...firenzeviola

Coppa Italia, dove vedere la semifinale atalanta-fiorentina di oggi in tv e streaming - L’Atalanta è chiamata a rimontare dopo la sconfitta nel match di andata contro la Fiorentina, che dal canto suo vuole giocare la seconda finale di fila ...corriere

atalanta-fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, la Fiorentina affronta la non semplice trasferta del Gewiss per difendere l'1-0 conquistato al Franchi nell'andata delle semifinali di Coppa Italia ...sport.sky