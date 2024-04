Atalanta-Fiorentina | programma e telecronisti Mediaset ritorno semifinale Coppa Italia 2023 2024

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ile isudidelladi. Al Gewiss Stadium si riparte dall’1-0 per i viola ottenuto all’andata, e così la Dea tra le mura amiche è chiamata alla rimonta se vorrà approdare in finale, mentre i toscani si presentano a Bergamo con due risultati su tre a disposizione. Chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida che vale l’atto conclusivo dellanazionale? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 24 aprile.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. SportFace.

Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Fiorentina , match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Da una parte i nerazzurri, dall'altra i viola: entrambe reduci dal superamento del turno nelle coppe europee e dunque stanche, ma ecco questo scontro diretto per il ...

