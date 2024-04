Atalanta-Fiorentina LIVE 2-0 | capolavoro di Scamacca!

(Di mercoledì 24 aprile 2024)1-0 (1-0 per i viola all`andata) IL TABELLINO(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De...

live FV, atalanta-fiorentina 1-0: KOOPMEINERS LA SBLOCCA ALL'8' - Fiorentina che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale e la postazione da cui vi scriviamo 0' - Squadre in campo, finalmente! Atalanta con il completo ...firenzeviola

atalanta-fiorentina, Djimsiti carica l’ambiente: “Non molliamo” - La Coppa Italia è pronta a scendere in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Atalanta e Fiorentina daranno spettacolo in un match che dovrà ...footballnews24

atalanta-fiorentina, al via la seconda semifinale di Coppa Italia - Al Gewiss Stadium la Viola prova a ribaltare la sconfitta dell'andata mentre l'undici di Gasperini cerca l'accesso alla sesta finale della sua storia. Seguite atalanta-fiorentina con la nostra diretta ...ilgiornale