Atalanta Fiorentina - giallo per Mandragora | salterà l’eventuale finale

Salernitana - Fiorentina, moviola: il rigore negato, il caso Legowski, scintille Sottil - Basic: Diffidato, salterà la sfida con il Frosinone. Ancora lavoro per l'arbitro che al 77' ammonisce ... Regolari entrambe le reti, di Kouame e Mandragora, in Salernitana - ...

Fiorentina strepitosa, eurogol di Mandragora travolta l'Atalanta (1 - 0): Arthur e Biraghi in panchina, per esempio, con Mandragora nel mezzo in coppia con Bonaventura (...e il tecnico dei bergamaschi ma per il semplice motivo che quest'ultimo è squalificato (salterà anche ...