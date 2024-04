Atalanta Fiorentina 1-0 LIVE | gara vivace - non pochi i falli

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A Bergamo, il match valido per la semifinale di Coppa Italia 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA Bergamo,si affrontano nel match valido per la giornata della Coppa Italia 2023/2024 32 Ancora il belga con un’incursione in area, chiude Milenkovic 31 De Ketelaere murato dal limite

In campo al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Fiorentina. Dopo l`1-0 dei toscani al Franchi, in palio stasera c`è il passaggio alla finale... (calciomercato)

Atalanta-Fiorentina 1-0 (1-0 per i viola all`andata) IL TABELLINO Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De... (calciomercato)

Atalanta-Fiorentina 1-0 (1-0 per i viola all`andata) IL TABELLINO Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De... (calciomercato)

LIVE FV, atalanta-fiorentina 1-0: LA VIOLA REAGISCE MA NON SFONDA - 30' - Mezz'ora di gara raggiunta: gara sempre in equilibrio decisa dallo sfortunato episodio dell'8'... 26' - Crolla a terra Gonzalez in area atalantina, travolto da ...firenzeviola

LIVE FV, atalanta-fiorentina 1-0: FASE CONCITATA DELLA PARTITA - 26' - Crolla a terra Gonzalez in area atalantina, travolto da Carnesecchi che in presa area ha dato una botta col ginocchio alla schiena del numero 10. Non sembrano essere però gli ...firenzeviola

atalanta-fiorentina, la MOVIOLA LIVE: il Var annulla un gol a Scamacca - In campo al Gewiss Stadium di Bergamo, atalanta e fiorentina. Dopo l`1-0 dei toscani al Franchi, in palio stasera c`è il passaggio alla finale di Coppa Italia.calciomercato