Atalanta - è ora di fare un’altra impresa | rimontare la Fiorentina per conquistare la prima finale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Vietato sbagliare. Il popolo del Gewiss Stadium si prepara a viverenotte da brividi con l’che, davanti al proprio pubblico, ospita lanel match valevole per la semidi ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall’1-0 dell’andata, maturato lo scorso 3 aprile al ‘Franchi’ e griffato dall’eurogol di Rolando Mandragora che, al momento, indirizza la qualificazione su sponda viola, ma ildel copione è ovviamente ancora tutto da scrivere. Un solo imperativo, dunque, a disposizione dell’, chiamata a vincere con due gol di scarto per ribaltare le sorti della qualificazione e staccare il pass per la finalissima in programma il prossimo 15 maggio all’Olimpico di Roma contro la Juventus, approdata all’atto decisivo nonostante la sconfitta indolore ...

Plzen (REPUBBLICA CEKA) – Non era mai arrivata a un quarto di finale di una coppa europea la squadra del Viktoria Plzen , formazione di alta classifica del campionato ceko. Stasera (18,45, diretta su Sky) la Fiorentina dovrà fermare la corsa dei padroni di casa , vincendo e ipotecando, già nella ... (firenzepost)

Lazio - Juventus 2 - 1, bianconeri in finale di Coppa Italia: Forcing finale della Lazio che non porta ad altre occasioni: un posto in finale alla Juve che attenderà la vincente dell'altra sfida tra Atalanta e Fiorentina.

TRIONFO A DUE STELLE. IL DOMINIO SULLA SERIE A DELL'INTER CAMPIONE D'ITALIA: ... Fiorentina e Roma la squadra ha dato ampia dimostrazione della ... frutto di un certo manicheismo applicato al pallone. A completare ... ma per altra parte come effetto di importanti risultati in ...