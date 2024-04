Assurdo all’estero - madre fa tatuare i suoi figli | scatta la condanna

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Assurda la vicenda che arriva direttamente d, unaha fattolaneiconfronti Una vicenda che supera abbondantemente i limiti dell’è quella che arriva direttamente dalla Svezia. Una donna di 35 anni,di tre, è statata dal tribunale per aver maltrattato ibambini. In che modo? Facendoli, a tutti e tre. Ad uno di loro è stato disegnato un teschio, mentre un altro è stato sottoposto a tatuaggio quando di anni ne aveva solamente 5. La, residente nella regione di Kalmar (nella parte Sud del Paese scandivano) avrebbe fatto ...

Jolanda Renga ha organizzato una festa a sorpresa per la madre . Leggi tutto festa di compleanno a sorpresa per Ambra Angiolini: compare anche l’ex Francesco Renga su Donne Magazine. (donnemagazine)

Paolo Bonolis: «Dovevo sposarmi con Laura Freddi ma non se ne fece niente. Freddy Mercury Ci provò con me» - Da bambino, anche oggi a dire il vero, sua madre lo prendeva in giro per il nasone. Da piccolo balbettava ricorda Paolo Bonolis. Poi è passata ma «a casa - racconta al Corriere della Sera - era motivo ...ilmessaggero

Pubblicata foto di Louis fatta da Kate, 'non è stata modificata' - Una nuova fotografia del principe Louis, scattata da sua madre Kate, è stata pubblicata da Kensington Palace in occasione del sesto compleanno del terzogenito dei principi di Galles.ansa

Shirley MacLaine compie 90 anni: prediligeva le relazioni aperte, il rapporto difficile con Anthony Hopkins - Nel 2013 Sachi Parker ha pubblicato la sua autobiografia “Lucky Me: My Life With – and Without – My Mom, Shirley MacLaine”, un memoir dal contenuto esplosivo che la madre ha liquidato come quasi ...corriere