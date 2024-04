Assolombarda attacca Gozzi Da lui affermazioni prive di senso

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 24 aprile 2024)si schiera contro Antonioe ne chiede, tra le righe, l’estromissione dalla squadra di Emanuele Orsini, presidente incaricato di Confindustria che si siederà ufficialmente sulla poltrona di Viale dell’Astronomia il prossimo 23 maggio. In una lettera - di cui Affaritaliani.it ha potuto prendere visione - inviata a Orsini si parla addirittura di “sconcerto nel leggere, su tre quotidiani differenti di venerdì 19 aprile altrettante interviste ad Antonioappena come Special Advisor nella nuova squadra di Presidenza di Confindustria”. Nella missiva si parla anche di una “serie di dichiarazioni gravi, in netto contrasto con i valori costitutivi ed etici di Confindustria oltreché offensive nei confronti degli ultimi quattro Past President della nostra Associazione, compreso il compianto Giorgio Squinzi” Segui su ...