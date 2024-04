Assalto Cgil - Cassazione | Appello bis per nove imputati

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) –bis pernel processo con rito abbreviato per l’alla sede dellaavvenuto nel corso della manifestazione “no green pass” del 9 ottobre del 2021 a Roma. I giudici della Prima Sezione Penale dellahanno annullato con rinvio le sentenze della Corte didi Roma, che avevano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Appello bis per nove imputati nel processo con rito abbreviato per l’ Assalto alla sede della Cgil avvenuto nel corso della manifestazione “no green pass” del 9 ottobre del 2021 a Roma. I giudici della Prima Sezione Penale della Cassazione hanno annullato con rinvio le sentenze della ... (periodicodaily)

