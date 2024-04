Assalto alla Cgil | la Cassazione annulla 9 condanne e dispone un processo d’appello-bis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ci sarà un appello-bis per nove imputati nelper l’sede della. Lo ha deciso la Corte dindo con rinvio leinflitte in secondo grado ai nove che avevano scelto il rito abbreviato per difendersi dalle accuse relative ai disordini del 9 ottobre 2021 a margine di una manifestazione dei No Green Pass. La Corte di appello di Roma aveva confermato ledegli imputati per devastazione, ma secondo laè necessario tornare in secondo grado poiché ci sono “carenze di motivazione di entrambe le sentenze in ordinericostruzione dei fatti sotto il profilo del turbamento dell’ordine pubblico, oggetto giuridico della fattispecie”. Tra le persone coinvolte ...