Asl Benevento - scelta e revoca del medico di base | beneventani in difficoltà

benevento, nel pomeriggio possibili problemi idrici in alcune zone al Rione Libertà - Questo pomeriggio al Rione Libertà di benevento potrebbero verificarsi possibili irregolarità nel servizio idrico a causa di un guasto improvviso. A causa un guasto improvviso – scrive Gesesa – siamo ...ntr24.tv

Def: Lucaselli (Fdi), ‘abbiamo scelto di non raccontare favole agli italiani’ - Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo scelto di non raccontare agli italiani delle favole. E rivendichiamo questa scelta di coraggio e onestà. Noi siamo abituati non a gridare ma a fare e con questo do ...ilsannioquotidiano

Sagna: "Al benevento solo per De Zerbi. Sembrava di essere al Manchester City" - Nel febbraio del 2018 si è concluso uno dei trasferimenti più inaspettati del passato recente: il benevento aveva ingaggiato a parametro zero Bacary Sagna, terzino francese rimasto svincolato dopo ...corrieredellosport