Arrivati i primi 15 nuovi bus ibridi di Atac

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sono, e sono pronti a circolare sulle strade di Roma, i15autobusda 18 metri di, la prima parte della fornitura di 110 mezzi che arriveranno nei depositi dell’azienda capitolina entro il Giubileo. La loro presentazione è avvenuta questo pomeriggio nel quartiere di Cinecittà, a presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè e del Dg di, Alber Zorzan. Iautobus sono stati prodotti dalla Solaris. Si tratta di mezzi immatricolati diesel Euro 6, dotati di tre porte per 123 posti in piedi, 38 a sedere, uno per persone con disabilità e una postazione per i passeggini. A bordo i passeggeri troveranno cartelli al led, porte usb, impianti di climatizzazione e monitor ...