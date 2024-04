Arrestato come spia di Pechino l’aiutante di un eurodeputato di Afd

Spaccia va con un maiale al guinzaglio , dando inevitabilmente nell'occhio. Fermato per un controllo ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Roma Borgata Ottavia l'uomo, un cinquantaduenne, è stato trovato in possesso di droga, cocaina e hashish divisi in due distinti involucri. Dalle ... (iltempo)

arrestato a Novara un uomo che ha messo in atto la truffa del "caro nipote" per almeno 31 volte . Il 49enne era a capo di un'organizzazione criminale internazionale (notizie.virgilio)

Guarirà in un mese e mezzo la donna di 33 anni che l’ex convivente ha preso a pugni e calci. Raggiunta nella sua abitazione a Pavia nella notte tra martedì e mercoledì da Fredi Keci, un albanese di 48 anni residente in corso Garibaldi, la donna che si trova sulla sedia a rotelle a causa della ... (ilgiorno)

“Mio figlio picchia la fidanzata”, mamma chiama i carabinieri e lo fa arrestare - I carabinieri hanno arrestato un 21enne di Cimitile (Napoli); il giovane era stato già denunciato per essersi lanciato in auto sulla folla a Nola ...fanpage

Como, furti sulle auto in sosta: arrestato 24enne - Como, 24 aprile 2024 – Furti sulle auto in sosta a Villa Olmo o nei parcheggi della zona dello stadio. La scorsa notte la Squadra Volante ha arrestato per furto aggravato un bosniaco di 24 anni, ...ilgiorno

In taxi per consegnare la droga e per chi si rifiutava di custodirla spuntava una pistola - Era arrivato a minacciare con una pistola uno dei giovani assoldati per lo spaccio di stupefacenti nel Tigullio che si era rifiutato di custodire la sostanza. Dagli atti dell'inchiesta che ha portato ...genovatoday