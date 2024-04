Armi inadeguate - sì alla produzione in proprio dell' Europa | l' analisi di Tricarico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il «force offering» a Zelensky, ossia la risposta europea alle pressanti - e questa volta tutt'altro che ingiustificate - richieste di sistemi d'arma sembrerebbe piuttosto deludente, quasi la risposta ipocrita di paesi prodighi a parole ma spilorci nei fatti. Non è così, non lo è certamente per l'Italia, e verosimilmente le stesse considerazioni valgono per gli altri paesi membri. Ognuno di noi ha strumenti militari che da decenni si sono andati progressivamente adeguando a scenari che non contemplavano, se non come ipotesi remota se nonutopica, una confrontazione di carattere tradizionale, più o meno come quella russo-ucraina. Le scorte nei depositi pertanto, già al limiteo standard in condizioni ordinarie, risultano oggi tragicamentenel caso di un nostro coinvolgimento attivo in operazioni belliche ...