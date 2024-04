(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il governo dell'ha chiesto l'internazionale deldegli Interniiano Ahmad Vahidi, attualmente in visita ufficiale in Pakistan e Sri Lanka. Vahidi à considerato dalla giustiziatra i responsabili dell'delalla mutualità ebraica Amia di Buenos Aires, in cui morirono 85 persone. Il governo argentino afferma in un comunicato di aver chiesto e ottenuto dall'Interpol l'emissione di una 'circolare rossa' e di aver sollecitato ai governi di Islamabad e di Colombo gli arresti preventivi con fini di estradizione nei confronti deliano.

