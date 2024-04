Argenta guida e vuole la C | Abbiamo perso solo 3 gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A cinque giornate dal termine della stagione regolare, la Cestisticaprova a prendere il largo sulle rivali e a cucirsi addosso il ruolo da favorita per la promozione in Serie C. La squadra di coach Marco Ortasi, infatti, è giunta all’undicesima vittoria di fila e complice la sconfitta della 4 Torri nello scontro diretto con Budrio,la classifica con quattro lunghezze di vantaggio rispetto alle dirette inseguitrici. Un gruppo che si conosce da tempo, capace di cementarsi in questo anno e mezzo di lavoro insieme e di maturare giorno dopo giorno, con l’obiettivo di regalare ad una piazza importante comeil salto di categoria. La filosofia della Cestistica sta tutta nella formazione dei propri giovani, in questo caso ragazzi nati tra il 2004 e il 2006, a cui affiancare figure esperte e di grande valore umano per ...