Architetti professionisti e giovani talenti | via alla dodicesima edizione dei Premi Cnappc

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il lavoro degliPPC al servizio della comunità è il tema della 12esimadei“Architetto/a italiano/a” e “Giovane Talento dell’Architettura italiana” ai quali è possibile candidarsi fino al prossimo 25 luglio. La finalità è quella di dare visibilità a queiche, attraverso il loro progetto e a partire da qualsiasi scala, abbiano innescato processi trasformativi virtuosi, in grado di dare una rispostanecessità di qualità della vita quotidiana, intervenendo nello spazio in cui viviamo e generando una ricaduta benefica sulla vita di una comunità in Italia e all’estero. L’impegno del Consiglio Nazionale degli, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori () attraverso i due, è quello di ...