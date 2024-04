Approvato il piano operativo Sono bastate due sedute per l’adozione dello strumento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024)solo duedel consiglio comunale delle cinque inizialmente previste per l’approvazione del. Ieri pomeriggio – intorno alle 18,30 –terminate le operazioni di voto alle controdeduzioni alle osservazioni presentate con largo anticipo rispetto alle previsioni. Ciò anche per effetto della scelta di una larga parte dell’opposizione di lasciare l’aula ieri mattina in segno di protesta (le motivazioni le potete leggere qui sotto e ricalcano le posizioni già espresse nei giorni scorsi). Ma anche della decisione di procedere – sempre per sveltire i tempi – con il voto per alzata di mano anziché in via telematica. Il risultato è che da ieri sera la città si è dotata di un nuovourbanistico che – una volta ...