Approvato il disegno di legge sull’IA | siamo veramente di fronte ad una via italiana?

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr – In seguito alle prime voci su di una possibile strategia nazionale per l’intelligenza artificiale proferite negli ultimi mesi dal premier Giorgia Meloni, è arrivato ildidel governo relativo all’IA. Il testo,dal Consiglio dei ministri, ha il merito di porre l’attenzione sul difficile processo di regolamentazione e controllo delle svariate potenzialità e applicazioni di questa tecnologia, la quale ha ancora molti aspetti tutti da scoprire. Il nuovo documento del governodegli illimitati utilizzi dell’IA, dalla salute all’informazione passando per la cultura, la sicurezza personale e la difesa nazionale, questo nuovo documento cerca di fissare dei paletti all’interno dei quali si pensa di indirizzare l’enorme potenziale di questi sistemi. ...

In Spagna , la Camera bassa del Palamento ha approvato il disegno di legge di amnistia per gli indipendentisti catalani . Il disegno , contestato dall’opposizione, è passato con sei voti di differenza. Spagna : approvato disegno di legge di amnistia La Camera bassa del Parlamento spagnolo, il Congresso ... (periodicodaily)

Atene diventa arancione per via della sabbia del Sahara: il video impressionante della capitale greca - “ Atene si è trasformata nel pianeta di Marte ” e “tra poco sul Partenone spunteranno i dromedari”: sono questi alcuni dei commenti che spopolano sui social greci, da quando nel pomeriggio di ieri la ...ilfattoquotidiano

Ok del Parlamento europeo al diritto di riparazione dei prodotti. Ecco cosa cambia per i consumatori su servizi e garanzia - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, il 23 aprile, la direttiva sul “diritto alla riparazione” per i consumatori. Le norme, passate con 584 voti favorevoli, 3 contrari e 14 astensioni ...ilfattoquotidiano

Autonomia differenziata, via libera in Commissione alla Camera, Pellicini: “Responsabilizza il territorio” - Il provvedimento fa seguito ad un'ampia discussione sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che si è svolta già a partire dalla fine della XVII legislatura ...varesenews