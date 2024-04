Apple Fifa - si cerca l’accordo per il Mondiale per Club | i dettagli

Secondo il New York Times, Apple TV è vicina ad assicurarsi un accordo di streaming globale per il Mondiale per Club FIFA , che si terrà negli Stati Uniti nell’estate 2025 . Il colosso della tecnologia pagherebbe circa 1 miliardo di dollari per i diritti del torneo di calcio della durata di un mese. ... (sportintv.eu)

Il Mondiale per Club 2025 in TV e streaming su apple TV+: dove si vede e quanto costa - Cosa accadrà se la fifa chiuderà ufficialmente l'accordo (anche) per i diritti televisivi in chiaro nei singoli Paesi Ecco dove e a quale prezzo sarebbero ...fanpage

Mondiale per Club: accordo a un passo con apple per i diritti tv. Ci sono Inter e Juventus - Inter e Juventus sono le due formazioni italiane che si sono qualificate alla prossima edizione del Mondiale per Club che si disputerà nel 2025 negli Stati Uniti.calciomercato

apple potrebbe trasmettere il nuovo Mondiale per Club in esclusiva per far decollare apple Tv+ - Sarebbe la prima volta di una manifestazione calcistica a livello globale, ma i ricavi per la fifa rischiano di essere inferiori ai 4 miliardi di dollari stimati per l’evento: le perplessità e i dubbi ...corriere