Aosta - arti marziali usate per disinnescare il bullismo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 24 aprile 2024)– Adentra nel vivo il progetto “Disinneschiamo ilcon le”. Il progetto è stato realizzato da Rocco Foti, maestro 4/o Dan di Aikido, e Selena Spalla, psicologa dello sport e dell’età evolutiva. Coinvolte 5 classi di due istituti superiori, tre del tecnico e professionale regionale ‘Corrado Gex’ die due del ‘Don Bosco’ di Châtillon. L’intento non consiste solo di pervenire il fenomeno deltramite attività teoriche ed esperienziali, ma è anche quello di migliorare il clima relazionale all’interno del gruppo classe. In questo modo si ha la possibilità di far avvicinare i ragazzi al mondo delle...