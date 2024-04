Anziano in auto disorientato e in stato confusionale Polizia locale in campo - rintracciata la famiglia

Tarantini Time QuotidianoUn uomo in fuga, in direzione viale Virgilio, apparentemente di 40 anni, capelli rasi, maglietta a maniche corte di colore bianco e pantaloni marroni chiari. E’ questa la descrizione fornita da un passante, nella tarda mattinata di ieri, ai carabinieri della Sezione ... (tarantinitime)

Pistoia, 9 aprile 2024 – Lei giovane impiegata, lui autista e manutentore della stessa azienda. Le occasioni per restare da soli non erano molte ma sarebbero state usate dall’uomo, di venti anni più grande di lei, per fare avances anche molto esplicite, fino ad arrivare alle violenze: in più ... (lanazione)