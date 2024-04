Antonella Clerici sul sugogate | Credo a Ligabue… Forse la verità non si saprà mai E lo invita in trasmissione

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è andata avanti per anni raccontando e alimentando la storia delche per lei aveva il sapore della rivalsa e che allo stesso tempo aizzava l’attenzione mediatica. Un cantante aveva osato snobbare il suo Festival di Sanremo che invece si era rivelato un grande successo. A Belve finalmente ha vuotato il sacco su quel nome taciuto ma c’è un problema: il “colpevole” Ligabue ha negato di aver mai detto chesapesse di sugo. Del resto, la stessa conduttrice, svelando il suo nome, aveva precisato che la frase le era stata riportata. In apertura di E’ Sempre Mezzogiorno, sulle note di una canzone di Ligabue, la conduttrice torna sull’argomento: “Ieri è andato in onda Belve e abbiamo parlato di un po’ di cose (…) ...