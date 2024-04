Antonella Clerici - cos’ha detto a Belve su Giletti e il sesso con i vegani

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Senza troppi filtri, non venendo mai meno al suo personaggio di donna semplice e diretta (“ma non semplificata! Non sono artefatta”), ospite di Francesca Fagnani a, ha parlato a tutto campo di preferenze sessuali (e gastronomiche) chiarendo anche una volta per tutte le voci sulla relazione avuta anni fa con Massimo. Paragonando ila un buon pasto,si è definita attratta dagli uomini fantasiosi e imprevedibili a letto, “unti come un’amatriciana”, (il senso dell’espressione è, come vedremo, metaforico), lanciando nel contempo una dolorosa stoccata a tutti id’Italia. L’intervista non è neppure cominciata, chegià esclama: “Ilè uno dei piaceri della vita più belli”. ...