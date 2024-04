Antonella Clerici a Ligabue | Metto su il sugo - tu vieni a ‘È sempre mezzogiorno’ con il lambrusco

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – "Ieri sera ho detto a 'Belve' che il cantante che non aveva voluto venire al mio festival di Sanremo perché sapevo troppo diera. Lui ha fatto un video dove ha detto che non era vero, che non era lui. E quindi io gli credo naturalmente. Anche perché la certezza non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”