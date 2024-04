Antonella Clerici a Belve | Ho quasi menato una mia collega - poi parla di Elisa Isoardi

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è stata davvero una belva. Hato delle corna, del sugo-gate rivelando chi è il cantante che avrebbe detto che puzzava di sugo e che ha sofferto per un servizio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Ha infine speso parole perche ha condotto dopo di lei La Prova Del Cuoco e infine ha confessato di averuna sua. Ligabue, lo sfogo della: “Lui avrebbe detto che puzzo di sugo” #https://t.co/kbBvVAoyC3 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 23, 2024su Barbara d’Urso: “Mi ferì moltissimo, ecco cosa mi ha fatto” https://t.co/J1em04eZAE #— BICCY.IT (@BITCHYFit) April ...

Pochi istanti dopo la rivelazione di Antonella Clerici su Ligabue a Belve , arriva la risposta del cantante, che ha prontamente smentito di essere stato lui a rifiutare ad andare a Sanremo, quando c’era lei come conduttrice, perché “la Clerici sa troppo di sugo”. “Cara Antonella , ovviamente non ho ... (cinemaserietv)

«Cara @anto Clerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono» . Queste le parole di Ligabue , che smentisce di aver insultato la conduttrice Antonella Clerici rifiutando di partecipare al Festival di Sanremo da lei condotto. Clerici , nel corso dell’intervista ... (open.online)

Ligabue non è andato a Sanremo 2010 di Antonella clerici perché “sapeva di sugo” La risposta del cantante - Via Instagram, Ligabue risponde ad Antonella clerici che ha svelato il nome del cantante che avrebbe detto di no al suo Sanremo perché "sa troppo di sugo" ...soundsblog

Antonella clerici: Ligabue il cantante di “sapeva troppo di sugo”, le dichiarazioni a belve | VIDEO - Il sugo gate ha trovato un punto di svolta grazie all’intervista di Antonella clerici a belve andata in onda in prima serata su Rai 2 martedì 23 aprile 2024. Il protagonista delle tanto discusse ...tag24

Ligabue risponde ad Antonella clerici dopo belve: “Non ho mai detto una cosa del genere” - Durante la messa in onda di belve in cui Antonella clerici accusa Luciano Ligabue di aver rifiutato il suo Sanremo con una frase infelice “sa troppo di sugo” il cantante risponde su Twitter con tanto ...notizieweblive