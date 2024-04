Anticipazioni Uomini e Donne | Ida Rimane Senza Corteggiatori!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 24 aprile 2024): Pierpaolo arrabbiato con Ida ha lasciato il programma. La tronista è rimastaed è andata via in lacrime! È stata registrata da poche ore una nuova puntata diche ha regalato un nuovo colpo di scena clamoroso in merito al trono di Ida. Pierpaolo infatti, furioso con lei, ha lasciato il programma facendore la tronista. Si è trattato di un momento molto duro per Ida che potrebbe anche non tornare più.: Pierpaolo va via, Ida resta sola! È stata registrata una nuova puntata diche ha visto soltanto Ida ...