Anticipazioni Tempesta D’Amore - la puntata di oggi 24 Aprile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 24 aprile 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 24Christof legge per caso i voti nuziali che Alexandra ha scritto per Markus e si convince che lei sia sinceramente innamorata di lui. La donna, in realtà, li ha scritti pensando a Christof. Intanto, André trova Valentina alla fermata dell’autobus, se n’è andata di casa e sta per partire per Monaco. La porta al Liebling e la fa ragionare, la ragazza torna cosi da Robert e gli chiede scusa per ...