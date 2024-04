(Di mercoledì 24 aprile 2024) Basket Ball Club Lucca, dopo l’impresa di domenica scorsa e la qualificazione come ottava ai play-off nazionali, affronterà, come da noi anticipato, la prima, vale a direneidi finale. Si comincia sabato 27 aprile alle 21 in Lombardia. Il primo maggio alle 19 gara due al Palatagliate ed eventuale spareggio il 5 di nuovo in provincia di Varese. Chi vince affronterà una tra Pavia e Virtus Siena. Nell’altro girone Cecina-Casale Monferrato e derby Empoli-Quarrata. Le due vincenti i rispettivi incontri del primo girone si andranno poi ad incrociare con quelle dell’altro girone per le semifinali. Sono cinque toscane, (Empoli, Cecina, Siena, Lucca, Quarrata), due lombarde (e Pavia) e una piemontese, Casale. Si tratta delle prime sei classificate dei play-off in Gold e le prime due dei play-off Silver, come Quarrata e ...

Anticipazioni confermate. Ai quarti Bcl sfida saronno - Il Basket Ball Club Lucca si prepara ad affrontare saronno nei quarti di finale dei play-off nazionali, dopo essersi qualificato come ottava. Le partite si svolgeranno il 27 aprile e il 1 maggio, con ...lanazione

Via ai play-off: AZ Pneumatica saronno contro Basketball Club Lucca - Con sabato 27 aprile inizia la fase dei play-off per il Bcl e per tutte le altre squadre che hanno passato il turno dei Play in Gold e Play in Silver. Sei sono le squadre provenienti dai Play in Gold, ...lagazzettadilucca

Bc Lucca, al via i playoff: sabato gara 1 in trasferta con saronno - Sei sono le squadre provenienti dai play-in Gold, saronno, Pavia, Empoli, Junior Casale, Cecina e Virtus Siena, 2 invece quelle dai play-in Silver, Bcl e Quarrata, per un totale di cinque squadre ...luccaindiretta