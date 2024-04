Annullato il licenziamento e operaio risarcito - la soddisfazione della CISAL

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo una notaterziario Cartai e Grarfici Campania: Trionfa ancora la Segreteria RegionaleTerziario Cartai e Grafici Campania per la vittoria ottenuta in sede giudiziale, a beneficio di un lavoratore iscritto, illegittimamente licenziato il 20 ottobre 2023 dall’azienda ALL4LABELS NMS SRL presso la sede di Nocera Superiore. Con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, r.g.n. 5269/2023 del 05/04/2024, pubblicata in data 22/04/2024, il Giudice del Lavoro ha ordinato la reintegra del lavoratore, il Sig. Massimo Galasso, nel posto di lavoro precedentemente occupato, annullando ilcomminato con il riconoscimento del risarcimento del danno e il conseguente versamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali. A ...