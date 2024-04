Animale salvato dal freddo sembra gatto senza pelo — non indovinerai mai cos’è davvero

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La pelliccia è molto importante per molti animali, in quanto fornisce la necessaria protezione dal. Inoltre, conferisce loro un aspetto distinto: ci sono animali che, quando sono completamente calvi, non si riconoscono affatto. Di recente, i soccorritori hanno accolto una creatura cheun, ma che in realtà è molto più rara. Continuate a leggere per saperne di più su questa creatura unica e sulla sua improbabile sopravvivenza… Il mese scorso, Hope for Wildlife, un’organizzazione no-profit per la conservazione della fauna selvatica della Nuova Scozia, ha accolto unmolto insolito. Secondo il Canadian Press, una coppia di West Arichat ha scoperto l’nel giardino di casa, tremante per il. A prima ...