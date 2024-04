(Di mercoledì 24 aprile 2024) Continuano le ricerche di, lail 17 aprile scorso. La ragazzina era uscita dacon la sorella 15enne per recarsi a scuola. Secondo quanto ricostruito, lasi eragià 4

Jennifer , una 14enne di Novara , da giorni è scomparsa e ha fatto perdere ogni traccia di sé con la mamma che ha lanciato un appello per ritrovarla (notizie.virgilio)

Ancora nessuna notizia di jennifer Marino, 14enne scomparsa a Novara: si era allontanata già 4 volte da casa - Continuano le ricerche di jennifer Marino, la 14enne scomparsa a Novara il 17 aprile scorso. La ragazzina era uscita da casa con la sorella 15enne per recarsi a scuola. Secondo quanto ricostruito, la ...fanpage

Novara, 14enne esce per andare a scuola ma sparisce nel nulla: l’appello della madre - jennifer, una ragazza di 14 anni di Novara, è scomparsa da casa mercoledì scorso e non si è recata a scuola come previsto ...news.fidelityhouse.eu

jennifer, la notizia improvvisa a 6 giorni dalla scomparsa (1 / 2) - Sono giorni di grande apprensione in Italia per la scomparsa di una ragazza giovanissima. jennifer ha fatto perdere le proprie tracce ormai da quasi una settimana, lasciando nella disperazione più tot ...donna.fidelityhouse.eu