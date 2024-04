Ancora morti sul lavoro - una vittima nel Bresciano e un' altra nel Potentino

L'Aquila - Aria di tensione all'interno dello stabilimento Marelli di Sulmona , dove i Sindacati Fim, Fiom, Uilm e Uglm annunciano la possibile proclamazione dello sciopero dopo l'incontro odierno per discutere il futuro dello stabilimento. Le preoccupazioni dei lavoratori derivano dalla mancanza ... (abruzzo24ore.tv)

Manifestazione della sigla sindacale Uil contro le Morti sul lavoro : 500 bare sono state posizionate questa mattina in piazza Plebiscito .Continua a leggere (fanpage)

Napoli, 24 aprile 2024 – Napoli trasformata in un cimitero a cielo aperto: 500 bare esposte in piazza Plebiscito contro le stragi dei lavoratori. È l'iniziativa provocatoria promossa dalla Uil per denunciare le troppe morti bianche dovute alla mancanza di sicurezza nei posti di lavoro. morti ... (quotidiano)