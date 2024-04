(Di mercoledì 24 aprile 2024), Giulio Napolitano, Alessandro Rivera, Dario Scannapieco, Roberto Garofoli, Giovanni Melillo, Ignazio Visco, Luigi Federico Signorini, Pier Ferdinando Casini, Gianni Letta, Fabrizio Palenzona, Fabrizio Palermo, Luigi Lovaglio, Francesco Profumo, Alessandra Perrazzelli e il deputato meloniano Andrea de Bertoldi. Erano tutti lì, ieri mattina, all’UniversitàTre, via Ostiense, ailano più importante d’Italia:, governatore della Banca d’Italia. Un bagno di mondanità raro, per il successore di Visco, che ha messo insieme pezzi di classe dirigente da lui stimati (e dalla sua segreteria direttamente invitati) per celebrare la consegna della laurea honoris causa in Scienze giuridiche banca e finanza. Gran ciambellano, ...

Anche Mario draghi a Roma Tre per omaggiare il draghiano Fabio Panetta - Un bagno di mondanità raro ha messo insieme pezzi di classe dirigente stimati dal numero uno della Banca d'Italia per celebrare la consegna della laurea honoris causa in Scienze giuridiche banca e fin ...ilfoglio

"Meloni punta a tre milioni di voti, poi il rimpasto. I nuovi ministri: nomi" - Infine Mattarella. "Se potesse farebbe anche il tris al Quirinale. Oggi sembra lui il vero capo dell'opposizione e spinge per draghi presidente della Commissione Ue per ridimensionare Meloni ma non ce ...affaritaliani

Nel segno di Mario draghi e Carlo Messina. Ecco i protagonisti più apprezzati degli ultimi 35 anni - Sondaggio sui protagonisti del periodo 1989-2024: l’ex premier italiano è il più apprezzato. Tra i banchieri spicca l’ad di Intesa Sanpaolo. Christine Lagarde rimandata. Tra gli industriali voti alti ...milanofinanza