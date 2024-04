(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Per il trattamento delin Italia si riscontra "una certa eterogeneità" delle cure messe a disposizione dai 124censiti. "Manca in alcuni casi un raccordo tra le strutture ospedaliere, i servizi territoriali e la medicina di base, e non mancano le

Analisi Oms su 124 centri italiani long Covid, 'punti di forza ma criticità risorse' - Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Per il trattamento del long Covid in Italia si riscontra "una certa eterogeneità" delle cure messe a disposizione dai 124 centri censiti. "Manca in alcuni casi un ...notizie.tiscali

long Covid: il modello di cura italiano, punti di forza e sfide in un documento dell’Oms Europeo - Per il trattamento del long Covid in Italia si riscontra una certa eterogeneità delle cure messe a disposizione dai 124 centri censiti, manca in alcuni casi un raccordo tra le strutture ospedaliere, ...sanita24.ilsole24ore

long Covid. Eterogeneità delle cure nei centri italiani. Ma sulla sindrome c'è ancora molto da fare. Il documento dell’Oms Europa - A scattare la fotografia è un summary report appena pubblicato dall ’ Oms Europa, che passa in rassegna l ’ approccio alla gestione del trattamento del long Covid in alcuni Paesi europei, tra cui ...quotidianosanita