Amy Adams protagonista di At The Sea - il nuovo film diretto da Kornel Mundruczó

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ritornerà alla regia tra qualche mese in occasione delAt The Sea e lasarà l'attrice Amy. Amysarà ladelAt the Sea, unprogetto drammatico sviluppato dal registae dalla sceneggiatrice Kata Wéber. Le riprese inizieranno a giugno nella città americana di Boston e nel team della produzione ci saranno Hammerstone Studios, Ryder Picture Company e AR Content. Cosa racconterà ilIlAt The Sea racconterà la storia di Laura (Amy) che, dopo una lunga riabilitazione, ritorna dalla sua famiglia andando nella loro casa sulla spiaggia dove trascorrono ...

