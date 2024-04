Amici 23 - tensione tra Mida e Petit | ecco cosa è successo tra i due cantanti del Serale VIDEO

Dopo la puntata del serale di sabato 20 aprile, i ragazzi commentano l'eliminazione di Gaia e Lil Jolie. Mida dichiara che se fosse andato al ballottaggio con la ballerina, si sarebbe auto- eliminato , ma Petit non gli crede e non esita a dirglielo.Continua a leggere (fanpage)

Dopo la puntata del serale di sabato 20 aprile, i ragazzi commentano l'eliminazione di Gaia e Lil Jolie. Mida dichiara che se fosse andato al ballottaggio con la ballerina, si sarebbe auto- eliminato , ma Petit non gli crede e non esita a dirglielo.Continua a leggere (fanpage)

Amici 23, pomeriggio molto movimentato in casetta. Specialmente per un allievo la giornata di oggi, 23 aprile, è stata particolarmente dura. Anzi, per due: il primo è Mida, l’altra è Martina, scoppiata a piangere all’improvviso con Maria De Filippi che è intervenuta. La bella notizia ricevuta ... (caffeinamagazine)